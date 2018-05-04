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Промышленное производство Бразилии в марте снизилось на 0,1 проц. по сравнению с  предыдущим месяцем
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Промышленное производство Бразилии в марте снизилось на 0,1 проц. по сравнению с  предыдущим месяцем 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Бразилиа, 3 мая /Синьхуа/ — Бразильский институт географии и статистики в четверг обнародовал данные, согласно которым промышленное производство Бразилии в марте снизилось на 0,1 проц. по сравнению с предыдущим месяцем. При этом данный показатель увеличился на 1,3 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С апреля 2017 года по март 2018 года промышленное производство Бразилии выросло на 2,9 проц. по сравнению с периодом апрель 2016 года — март 2017 года.
Институт отметил, что падение промышленного производства связано с недостаточным производством промежуточных продуктов, включая железную руду, нефтепродукты и биотопливо.
Согласно данным, промышленное производство Бразилии в январе и феврале этого года снизилось на 2,2 проц. и увеличилось на 0,1 проц. по сравнению с предыдущими месяцами соответственно.
Центробанк Бразилии на днях распространил еженедельный экономический доклад, в котором скорректировал прогноз по росту экономики страны в сторону понижения до 2,75 проц. —0—
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