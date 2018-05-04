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Сокращение инвестиций привело к спаду мирового спроса на золото на 7 проц. в первом квартале — доклад ВСЗ
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Сокращение инвестиций привело к спаду мирового спроса на золото на 7 проц. в первом квартале — доклад ВСЗ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — Глобальный спрос на золото упал на 7 проц. в годовом выражении — до 973 тонн в январе-марте в связи со снижением инвестиционной активности. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Всемирным советом по золоту /ВСЗ/.
На фоне того, как колебание цен на золото помешало уверенности инвесторов, общая инвестиционная потребность в золотых слитках и монетах, а также приток золота в ETF /Exchange Traded Fund/ в первом квартале текущего года снизились на 27 проц. до 287 тонн, отмечается в докладе ВСЗ о тренде спроса на золото.
В то же время спрос на золото в научно-технологическом секторе сохранял тенденцию роста, увеличившись на 4 проц. в годовом исчислении — до 82 тонны в первом квартале.
Кроме того, за указанный отрезок времени мировой спрос на ювелирные изделия из золота незначительно сократился на 1 проц. до 488 тонн. Между тем данный показатель в Китае вырос на 7 проц., достигнув рекордных за последние три года 187,8 тонны, что обусловлено повышенной активностью потребления в китайские новогодние каникулы, говорится в докладе ВСЗ.
По мнению директора-распорядителя ВСЗ в Китае Ван Лисиня, в будущем индустрия золотых ювелирных изделий Китая должна фокусировать внимание не только на технологиях и дизайне, но и на повышении престижа брендов и улучшении обслуживания потребителей. -0-
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