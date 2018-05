Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,02% 

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,02%, индекс S&P 500 опустился на 0,23%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Boeing Co (NYSE:BA), которые подорожали на 6,50 п. (2,00%), закрывшись на отметке в 330,69. Котировки Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) выросли на 0,58 п. (1,32%), завершив торги на уровне 44,44. Бумаги Visa Inc (NYSE:V) выросли в цене на 0,80 п. (0,63%), закрывшись на отметке 127,18.