20 интересных товаров с AliExpress для всех и каждого 

20 интересных товаров с AliExpress для всех и каждогоПополнить домашний инвентарь новыми штуками никогда не поздно. Можно часами самостоятельно бороздить просторы интернет-магазинов либо просматривать наши подборки годноты в поисках подходящих товаров.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Флешка для iPhone
Универсальный флешка с USB, microUSB и Lightning-коннекторами.
Цена: от 2 140 руб., купить с кэшбеком
2. Наручные часы
Кварцевые часы с цифровым и аналоговым циферблатами.
Цена: 1 499 руб., купить с кэшбеком
3. Подставка для хранения обуви
Удобная штука, экономит место в шкафу.
Цена: 272 руб., купить с кэшбеком
4. Увлажнитель воздуха
Миниатюрный ультразвуковой увлажнитель с ароматизатором.
Цена: 623 руб., купить с кэшбеком
5. Набор головоломок
Несколько металлических головоломок разной степени сложности.
Цена: 362 руб., купить с кэшбеком
6. Маска для сна Пригодится в поездках, чтобы проще уснуть в дороге.
Цена: от 39 руб., купить с кэшбеком
7. Сумка для ноутбука
Вместительная сумка с большим количеством отделений.
Цена: от 861 руб., купить с кэшбеком
8. Автомобильный стол
Удобный стол, за которым можно кушать или установить ноутбук.
Цена: 1 507 руб., купить с кэшбеком
9. Необычные столовые приборы
Пополнят домашнюю коллекцию или оригинальный столовый набор.
Цена: 376 руб., купить с кэшбеком
10. Губка для авто
Отличный помощник при мытье машины.
Цена: 110 руб., купить с кэшбеком
11. Инструмент для стрижки бороды
Эта штука позволяет стричь бороду с идеальной точностью.
Цена: 72 руб., купить с кэшбеком
12. Поясная сумка
Вместительная и удобная сумка для занятий спортом.
Цена: 682 руб., купить с кэшбеком
13. Стул с термосумкой
Незаменимая вещь для пикника или рыбалки.
Цена: 2 135 руб., купить с кэшбеком
14. Коллекционная фигурка
Фигурка железного человека высотой 30 см.
Цена: 2 136 руб., купить с кэшбеком
15. Органайзер для футболок
Позволяет хранить рубашки и футболки с удобным доступом к каждой вещи.
Цена: 912 руб., купить с кэшбеком
16. Полироль
Небольшой стик со специальным стержнем для удаления грязи и налета.
Цена: 48 руб., купить с кэшбеком
17. Патрон с пультом ДУ Превратит любой светильник в управляемый с пульта.
Цена: 455 руб., купить с кэшбеком
18. Мельница для специй
Оригинальная мельница в форме песочных часов.
Цена: 409 руб., купить с кэшбеком
19. Удобные фиксаторы
Позволяют закрепить приборы и приспособления на кухне или в туалете.
Цена: 101 руб., купить с кэшбеком
20. Складная бутылка
Переносная фляга изменяющейся формы.
Цена: 739 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
Погоди! Ты же помнишь, что в нашем Telegram подборка продолжается.