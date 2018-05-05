20 интересных товаров с AliExpress для всех и каждого

20 интересных товаров с AliExpress для всех и каждогоПополнить домашний инвентарь новыми штуками никогда не поздно. Можно часами самостоятельно бороздить просторы интернет-магазинов либо просматривать наши подборки годноты в поисках подходящих товаров.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Флешка для iPhone

Универсальный флешка с USB, microUSB и Lightning-коннекторами.

Цена: от 2 140 руб., купить с кэшбеком

2. Наручные часы

Кварцевые часы с цифровым и аналоговым циферблатами.

Цена: 1 499 руб., купить с кэшбеком

3. Подставка для хранения обуви

Удобная штука, экономит место в шкафу.

Цена: 272 руб., купить с кэшбеком

4. Увлажнитель воздуха

Миниатюрный ультразвуковой увлажнитель с ароматизатором.

Цена: 623 руб., купить с кэшбеком

5. Набор головоломок

Несколько металлических головоломок разной степени сложности.

Цена: 362 руб., купить с кэшбеком

6. Маска для сна Пригодится в поездках, чтобы проще уснуть в дороге.

Цена: от 39 руб., купить с кэшбеком

7. Сумка для ноутбука

Вместительная сумка с большим количеством отделений.

Цена: от 861 руб., купить с кэшбеком

8. Автомобильный стол

Удобный стол, за которым можно кушать или установить ноутбук.

Цена: 1 507 руб., купить с кэшбеком

9. Необычные столовые приборы

Пополнят домашнюю коллекцию или оригинальный столовый набор.

Цена: 376 руб., купить с кэшбеком

10. Губка для авто

Отличный помощник при мытье машины.

Цена: 110 руб., купить с кэшбеком

11. Инструмент для стрижки бороды

Эта штука позволяет стричь бороду с идеальной точностью.

Цена: 72 руб., купить с кэшбеком

12. Поясная сумка

Вместительная и удобная сумка для занятий спортом.

Цена: 682 руб., купить с кэшбеком

13. Стул с термосумкой

Незаменимая вещь для пикника или рыбалки.

Цена: 2 135 руб., купить с кэшбеком

14. Коллекционная фигурка

Фигурка железного человека высотой 30 см.

Цена: 2 136 руб., купить с кэшбеком

15. Органайзер для футболок

Позволяет хранить рубашки и футболки с удобным доступом к каждой вещи.

Цена: 912 руб., купить с кэшбеком

16. Полироль

Небольшой стик со специальным стержнем для удаления грязи и налета.

Цена: 48 руб., купить с кэшбеком

17. Патрон с пультом ДУ Превратит любой светильник в управляемый с пульта.

Цена: 455 руб., купить с кэшбеком

18. Мельница для специй

Оригинальная мельница в форме песочных часов.

Цена: 409 руб., купить с кэшбеком

19. Удобные фиксаторы

Позволяют закрепить приборы и приспособления на кухне или в туалете.

Цена: 101 руб., купить с кэшбеком

20. Складная бутылка

Переносная фляга изменяющейся формы.

Цена: 739 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Погоди! Ты же помнишь, что в нашем Telegram подборка продолжается.