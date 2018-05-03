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Рэпер Тайга задолжал государству почти миллион долларов
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Рэпер Тайга задолжал государству почти миллион долларов 

Журнал ОК! 1 час назад
Стало известно, что он не платил налоги с 2011 года, поэтому теперь рэпер должен отдать деньги или он отправится в тюрьму.
Согласно отчету полиции, Тайга не платил налоги 5 лет — с 2011 по 2016 год. Именно это время совпадает с периодом отношений с наследницей крупного состояния Кайли Дженнер. За это время он задолжал 890,183 тысяч долларов.
За уклонение от уплаты налогов Тайга может получить до пяти лет тюрьмы или штраф в размере своего двойного долга.
Напомним, что Тайга и Кайли начали встречаться весной 2015 года, а уже в ноябре в первый раз расстались. После этого знаменитости то сходились, то расходились, но окончательно закончили свои отношения в мае прошлого года. 1 февраля у Кайли и рэпера Тревиса Скотта родилась дочь Сторми, а Тайге приписывают роман с Игги Азалией.
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