Рэпер Тайга задолжал государству почти миллион долларов

Стало известно, что он не платил налоги с 2011 года, поэтому теперь рэпер должен отдать деньги или он отправится в тюрьму.

Согласно отчету полиции, Тайга не платил налоги 5 лет — с 2011 по 2016 год. Именно это время совпадает с периодом отношений с наследницей крупного состояния Кайли Дженнер. За это время он задолжал 890,183 тысяч долларов.

За уклонение от уплаты налогов Тайга может получить до пяти лет тюрьмы или штраф в размере своего двойного долга.

Напомним, что Тайга и Кайли начали встречаться весной 2015 года, а уже в ноябре в первый раз расстались. После этого знаменитости то сходились, то расходились, но окончательно закончили свои отношения в мае прошлого года. 1 февраля у Кайли и рэпера Тревиса Скотта родилась дочь Сторми, а Тайге приписывают роман с Игги Азалией.