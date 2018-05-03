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Статистика Q1 2018: «китайский квартал»
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Статистика Q1 2018: «китайский квартал» 

Android Insider 22 минуты назад
Фото: Android Insider
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала данные по поставкам смартфонов в мире. В первом квартале 2018 года прослеживается падение поставок на 2,9% в сравнении с Q1 2017. При этом основной причиной падения является китайский рынок, где поставки устройств опустились ниже отметки в 100 миллионов штук, чего не наблюдалось с 2013 года.
«Несмотря на появление на рынке новых флагманов от Samsung и Huawei, несмотря на полный квартал продаж iPhone X, потребители не желают отдавать большие деньги за свежие и отличные смартфоны на рынке», — Энтони Скарселла, директор по исследованиям IDC.
И действительно, с каждым днем стоимость флагманских устройств увеличивается, в связи с этим потребители больше не желают отдавать огромные суммы за флагманы, желая еще год походить со старым девайсом.
В первом квартале 2018 года статистика выглядит следующим образом:
Поставки смартфонов Samsung сократились на 2,4%, в случае с Apple наблюдается рост на 2,8%. При этом Huawei выросла на 13,8%, а Xiaomi — на 87,8%. Причиной роста последней является расширение рынка сбыта смартфонов. Так, высокую популярность в Индии получил Redmi 5A (2/5 дохода в Индии от Redmi 5A).
Проблемы испытывает компания OPPO, поставки которой упали на 7,5%. Можно также заметить, что поставки устройств от производителей, которые не входят в пятерку лидеров, упали на 18,5%, что говорит о желании потребителей покупать смартфоны у наиболее крупных производителей. Вероятно, таким образом потребители желают получить лучшую поддержку от производителя.
А что думаете по этому поводу вы? Мнением делитесь в Telegram-чате AndroidInsider.
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