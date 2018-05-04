Ибрагимович: 100 миллионов долларов — мало для меня

Нападающий «Лос-Аджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, почему отклонил предложения от китайских клубов, передает "Советский спорт"

"Деньги — это неважно, важно — много денег. 100 миллионов — это мало для меня", — приводит слова шведа испанское издание Marca.

Клубы из Китая предлагали Ибрагимовичу контракт, по которому бы форвард мог заработать $ 100 миллионов.

Швед стал игроком «Лос-Аджелес Гэлакси» в марте текущего года, куда перешел на правах свободного агента из "Манчестер Юнайтед"

В нынешнем сезоне MLS он принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович признался, что скучает по времени в «МЮ».