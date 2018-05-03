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В Самаре стоимость квадратного метра жилья оценили в 34 283 рубля
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В Самаре стоимость квадратного метра жилья оценили в 34 283 рубля 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
Власти Самары определили среднюю стоимость квадратного метра жилья по итогам первых трех месяцев 2018 года. Она осталась без изменений и составила 34 283 рубля.
— Эту цифру применяют для расчета размеров социальных выплат, которые молодые семьи направят на покупку жилья, — говорится в постановлении мэрии.
Между тем специалисты жилищно-строительного бизнеса озвучили другие цифры. По их сведению, на рынке вторичного жилья один квадратный метр в среднем оценивают в 58 156 рублей. Самые недорогие квартиры продают в Куйбышевском районе. Здесь за квадратный метр просят 29 729 рублей. Самую большую цену эксперты зафиксировали в Ленинском районе — 103 802 рубля за квадратный метр в элитном доме.
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