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Тамбовская область в I кв произвела сельхозпродукции на 12,6 млрд рублей
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Тамбовская область в I кв произвела сельхозпродукции на 12,6 млрд рублей 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 4 мая — РИА Новости. Объем валовой продукции сельского хозяйства в Тамбовской области по итогам I квартала 2018 года составил 12,6 миллиарда рублей с ростом 28% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на Тамбовстат.
Эти и другие показатели социально-экономического развития региона в первом квартале 2018 года проанализированы на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Как выяснилось, основной рост объемов в сельском хозяйстве достигнут за счет увеличения производства всех видов мяса (скота и птицы). Всего в первом квартале было произведено 139,1 тысячи тонн мяса на убой в живом весе, что на 42,1% больше, чем за этот же период 2017 года.
"В Тамбовской области по итогам I квартала текущего года зафиксирован рост практически во всех сферах экономики. Это очень хорошие результаты. Надо этим дорожить и применить все возможные ресурсы, чтобы сохранить такую динамику в течение всего года", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Высокие показатели также достигнуты в строительной сфере региона. Так, с января по март 2018 года введено в строй 80,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 3,7% больше уровня первого квартала прошлого года, газовых сетей — 44,6 километра с ростом в 7,3 раза. Работ по виду деятельности «строительство» выполнено почти на 3 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В пресс-службе добавили, что индекс промышленного производства в области по итогам I квартала этого года составил 124,5%.
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