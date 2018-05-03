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Швейцария купила у Грузии часов на 268 тысяч долларов
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Швейцария купила у Грузии часов на 268 тысяч долларов 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. В первом квартале 2018 года Грузия экспортировала в Швейцарию золото и часы, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на данные Национальной службы статистики страны.
С января по март 2018 года из Грузии в Швейцарию было продано необработанное или полуобработанное золото на сумму 17,9 миллиона долларов, что на 18,5% больше по сравнению с прошлогодними показателями.
Кроме того, в Швейцарию в этом году экспортированы духи на сумму 439 тысяч долларов, орехи на 309 тысяч долларов, часы на 268 тысяч долларов, косметика на сумму 156 тысяч долларов.
Из Швейцарии в Грузию в основном поставляется медицинская продукция. С января по март страна импортировала расфасованные лечебные препараты на сумму 8,4 миллиона долларов, рентгеновские аппараты — 5,9 миллиона долларов, иммунные сыворотки и сыворотки крови людей и животных — 1,37 миллиона долларов, восстановленные или использованные шины — 712 тысяч долларов.
С 1 мая полностью вступило в силу соглашение о свободной торговле Грузии с членами Европейской ассоциацией свободной торговли — Швейцарией и Лихтенштейном. Оно было оформлено 27 июня 2016 года и с 1 сентября 2017 года действовало частично.
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