Чернокожим заплатят по доллару за изгнание из Starbucks

Власти американского города Филадельфия выплатят по одному доллару компенсации двум чернокожим, которых арестовали в Starbucks после того, как они отказались сделать заказ или покинуть заведение. Об этом сообщает телеканал CBS Philly.

Городская администрация также пообещала выделить 200 тысяч долларов на программу помощи молодым предпринимателям.

В то же время сеть кофеен отдельно выплатит Робинсону и Рашону Нельсонам компенсацию, сумма которой не разглашается. Им также полностью оплатят обучение в Университете штата Аризона, с которым у компании есть партнерское соглашение. Кроме того, главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон лично приехал в Филадельфию, чтобы извиниться перед пострадавшими.

По сообщению телеканала, информация об аресте в личные дела Нельсонов внесена не будет.

В середине апреля пользователи сети объявили бойкот кофейне из-за того, что заведение отказало двум афроамериканцам, которые ждали в Starbucks своего бизнес-партнера, воспользоваться туалетом. Сотрудники вызвали полицию. В итоге мужчины провели в отделении несколько часов, после чего их отпустили без предъявления обвинений.