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Волонтеры храма Живоначальной Троицы собрали почти полтонны продуктов в помощь многодетным семьям
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Волонтеры храма Живоначальной Троицы собрали почти полтонны продуктов в помощь многодетным семьям 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Социальная служба храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках приняла участие в благотворительной акции по сбору продуктов питания в магазинах одной из торговых сетей для многодетных семей Академического района.
Волонтеры Храма Живоначальной Троицы провели благотворительную акцию по сбору продуктовой помощи для многодетный семей Академического района.
Акцию «Продукты в помощь» проводила социальная служба храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках совместно с благотворительным фондом «Благое дело в Старых Черемушках» при поддержке Фонда продовольствия «Русь» и фонда «Милосердие». В результате акции продуктовые наборы получили 36 многодетных семей Академического района.
Акция проходила под девизом «Неравнодушные соседи». Волонтерами стали многодетные родители: мамы вместе с детьми раздавали в магазинах листовки с просьбой поддержать нуждающиеся семьи. Результат превзошел все ожидания — волонтеры собрали почти полтонны продуктов: крупы, консервы, конфеты, печенье, масло и т.д.
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