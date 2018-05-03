Волонтеры храма Живоначальной Троицы собрали почти полтонны продуктов в помощь многодетным семьям

Социальная служба храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках приняла участие в благотворительной акции по сбору продуктов питания в магазинах одной из торговых сетей для многодетных семей Академического района.

Волонтеры Храма Живоначальной Троицы провели благотворительную акцию по сбору продуктовой помощи для многодетный семей Академического района.

Акцию «Продукты в помощь» проводила социальная служба храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках совместно с благотворительным фондом «Благое дело в Старых Черемушках» при поддержке Фонда продовольствия «Русь» и фонда «Милосердие». В результате акции продуктовые наборы получили 36 многодетных семей Академического района.

Акция проходила под девизом «Неравнодушные соседи». Волонтерами стали многодетные родители: мамы вместе с детьми раздавали в магазинах листовки с просьбой поддержать нуждающиеся семьи. Результат превзошел все ожидания — волонтеры собрали почти полтонны продуктов: крупы, консервы, конфеты, печенье, масло и т.д.