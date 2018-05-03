Роскомнадзор объявил флешмоб в поддержку качественного интернета на стадионах ЧМ-2018

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Роскомнадзор предлагает россиянам в четверг принять участие в акции, посвященной качественному интернету на стадионах чемпионата мира по футболу, и в 19:00 по местному времени выбросить из окон бумажные мячики. Об этом говорится в сообщении на официальной странице регулятора в социальной сети «ВКонтакте».

"На большинстве арен ЧМ-2018 (как показали наши последние замеры) связь отличная, но операторам еще есть куда стремиться! Поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в акции. Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в 7 вечера по местному времени", — говорится в сообщении.

В нем также прилагается ссылка на видео с инструкцией, как собрать бумажный мячик.

Ведомство также предложило участникам собрать найденные рядом с домом мячики через час после акции.