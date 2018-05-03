Ещё
Роскомнадзор объявил флешмоб в поддержку качественного интернета на стадионах ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор объявил флешмоб в поддержку качественного интернета на стадионах ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор предлагает россиянам в четверг принять участие в акции, посвященной качественному интернету на стадионах чемпионата мира по футболу, и в 19:00 по местному времени выбросить из окон бумажные мячики. Об этом говорится в сообщении на официальной странице регулятора в социальной сети «ВКонтакте».
"На большинстве арен ЧМ-2018 (как показали наши последние замеры) связь отличная, но операторам еще есть куда стремиться! Поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в акции. Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в 7 вечера по местному времени", — говорится в сообщении.
В нем также прилагается ссылка на видео с инструкцией, как собрать бумажный мячик.
Ведомство также предложило участникам собрать найденные рядом с домом мячики через час после акции.
ТАСС: последние новости
Курс доллара на Московской бирже превысил 64 руб. впервые с 11 апреля WSJ: Китай на переговорах по торговле не намерен обсуждать два ключевых требования США Трутнев считает необходимым довести торговый оборот ДФО с Монголией до $500 млн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки145
Популярный российский блогер найден мертвым70
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе104
США испытали новую ядерную бомбу77
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ197
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение