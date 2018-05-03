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Акцию «Трудовой десант» организуют в поселении Марушкинское
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Акцию «Трудовой десант» организуют в поселении Марушкинское 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 11 мая организуют акцию «Трудовой десант». В ней смогут поучаствовать все желающие.
— Каждый год после зимнего периода мы приводим клумбы вблизи нашего учреждения в порядок. В этот раз будут высажены цветы и кустарники. Все растения принесут жители поселения. Участникам акции мы предоставим необходимый инвентарь: лопатки, ведра и перчатки, — прокомментировали сотрудники Структурного подразделения «Крекшино».
Отметим, что мероприятие начнется в 17:00. Оно продлится около часа.
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