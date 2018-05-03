Ещё
Spotify — аналог Netflix в сфере потокового вещания музыки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Spotify — аналог Netflix в сфере потокового вещания музыки 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Эксперты JPMorgan Chase пришли к мнению, что Spotify является аналогом Netflix в рамках потокового вещания музыки. Поэтому компания с Уолл-стрит назвала Spotify хорошим вариантом для инвестирования.
JPMorgan оценивает Spotify по категории «лучше рынка» и установила 12-месячный целевой уровень стоимости акций на уровне $190.
В заметке клиентам JPMorgan отметила, что Spotify и Netflix извлекают существенные выгоды от перехода к модели потокового вещания на основе подписки, а рост числа пользователей будет измеряться двузначными числами.
RBC Capital Markets, Stifel и Canaccord Genuity уже отметили оптимистичные перспективы Spotify в своих собственных заметках с тех пор, как потоковый сервис вышел на IPO месяц назад.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на фондовых биржах США выросли перед оглашением решения ФРС Форекс - Курс EUR/USD снизился к закрытию американских торгов Институциональные инвесторы считают, что биткоин прошел уровень дна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки145
Популярный российский блогер найден мертвым70
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе104
США испытали новую ядерную бомбу77
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ197
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение