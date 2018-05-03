Spotify — аналог Netflix в сфере потокового вещания музыки

Investing.com — Эксперты JPMorgan Chase пришли к мнению, что Spotify является аналогом Netflix в рамках потокового вещания музыки. Поэтому компания с Уолл-стрит назвала Spotify хорошим вариантом для инвестирования.

JPMorgan оценивает Spotify по категории «лучше рынка» и установила 12-месячный целевой уровень стоимости акций на уровне $190.

В заметке клиентам JPMorgan отметила, что Spotify и Netflix извлекают существенные выгоды от перехода к модели потокового вещания на основе подписки, а рост числа пользователей будет измеряться двузначными числами.