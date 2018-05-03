Investing.com — Эксперты JPMorgan Chase пришли к мнению, что Spotify является аналогом Netflix в рамках потокового вещания музыки. Поэтому компания с Уолл-стрит назвала Spotify хорошим вариантом для инвестирования.
JPMorgan оценивает Spotify по категории «лучше рынка» и установила 12-месячный целевой уровень стоимости акций на уровне $190.
В заметке клиентам JPMorgan отметила, что Spotify и Netflix извлекают существенные выгоды от перехода к модели потокового вещания на основе подписки, а рост числа пользователей будет измеряться двузначными числами.
RBC Capital Markets, Stifel и Canaccord Genuity уже отметили оптимистичные перспективы Spotify в своих собственных заметках с тех пор, как потоковый сервис вышел на IPO месяц назад.