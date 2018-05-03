Сергей Миронов принял участие в акции «Георгиевская ленточка»

Также Миронов поздравил геологов — ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы.

Акция «Георгиевская ленточка» прошла возле Геологического музея им. В. И. Вернадского. Депутат получил от волонтёров акции георгиевские ленточки и сам раздавал их прохожим. Сергей Миронов напомнил, что акция проводится в преддверии Дня Победы с 2005 года.