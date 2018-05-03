Сергей Миронов принял участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в четверг принял участие в акции «Георгиевская ленточка», в рамках которой раздал ленточки прохожим. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.
Также Миронов поздравил геологов — ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы.
Акция «Георгиевская ленточка» прошла возле Геологического музея им. В. И. Вернадского. Депутат получил от волонтёров акции георгиевские ленточки и сам раздавал их прохожим. Сергей Миронов напомнил, что акция проводится в преддверии Дня Победы с 2005 года.
«И вот уже 13 лет во всех городах России и за рубежом, накануне великого праздника людям раздают ленточки. Георгиевская ленточка — это символ победы, символ памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, в годы всех войн, из которых Россия всегда выходила победительницей», — сказал лидер «Справедливой России».