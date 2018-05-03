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В одной из школ Южнопортового прошла традиционная акция по сбору макулатуры
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В одной из школ Южнопортового прошла традиционная акция по сбору макулатуры 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В школе № 2129 имени Петра Романова прошла традиционная акция по сбору макулатуры «Я сберегаю дерево». Большинство классных коллективов под руководством классных руководителей приняли активное участие в акции. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Было собрано около 5 т, что позволит сберечь около 100 сорокалетних деревьев. Самыми бережливыми оказались обучающиеся отделения № 3 (3-й Кожуховский пр., дом 3, А), собравшие 2 т 200 кг макулатуры. Так держать, ребята! — сообщили в администрации.
Лучшие из лучших участников акции будут поощрены благодарственными письмами директора. Следующий сбор макулатуры будет организован уже осенью. (ео)
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