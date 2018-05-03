В Саратове стартовала традиционная акция «Память поколений»

В рамках проекта «Историческая память» стартовала традиционная акция по облагораживанию участка воинских захоронений Нового Увекского кладбища, в акции «Память поколений» приняли участие депутаты Саратовской городской Думы Вячеслав Доронин и Сергей Агапов, ветераны и студенты района, сообщает сайт городской Думы.

Открыл торжественный митинг «Память поколений» депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Доронин: «Приближается самый главный праздник нашей Родины — День победы в самой страшной войне в истории человечества, унесшей огромное количество павших в ней. Никто до сих пор не может назвать точной цифры погибших в той войне. Спасибо всем участникам акции за этот личный вклад и патриотизм. Ведь только преемственностью поколений и личным примером мы сможем показать нашей молодежи, как нужно любить свой народ, его традиции и чтить память поколений!».

При проведении работ по благоустройству ветеранских могил и воинских захоронений на ограды фронтовиков были символично закреплены георгиевские ленточки. Завершилась акция минутой молчания в честь павших в страшной войне и возложением цветов к мемориалу воинских захоронений.

Председатель районного совета ветеранов Евгения Балак выразила признательность представителям депутатского корпуса за участие и всестороннюю поддержку при проведении акции. Она отметила, что благодаря таким мероприятиям подрастающее поколение учится уважать и ценить тех, кто завоевывал Победу.