Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Тайваня достиг 58 в апреле

Тайбэй, 3 мая / Синьхуа / — В производственном секторе Тайваня в апреле сохранилась позитивная динамика. Индекс менеджеров по закупкам /PMI/ в данном секторе в прошлом месяце вырос на 0,5 пункта до 58. Такие данные приводит тайваньский «Китайский институт экономических исследований».

PMI держится выше 50 уже на протяжении 25 месяцев подряд, что свидетельствует о расширении сектора.

По сравнению с предыдущим месяцем выросли субиндексы новых заказов, производства и занятости.

Рост отмечен во всех производящих отраслях, самые высокие показатели зарегистрированы в сферах производства электроники и оптики.

В то же время PMI в непроизводственном секторе, показатель деловой активности в секторе услуг, вырос на 1,2 пункта до 55,6. Рост показателя наблюдается уже 14 месяцев подряд. -0-