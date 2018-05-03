Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Тайваня достиг 58 в апреле 

Тайбэй, 3 мая /Синьхуа/ — В производственном секторе Тайваня в апреле сохранилась позитивная динамика. Индекс менеджеров по закупкам /PMI/ в данном секторе в прошлом месяце вырос на 0,5 пункта до 58. Такие данные приводит тайваньский «Китайский институт экономических исследований».
PMI держится выше 50 уже на протяжении 25 месяцев подряд, что свидетельствует о расширении сектора.
По сравнению с предыдущим месяцем выросли субиндексы новых заказов, производства и занятости.
Рост отмечен во всех производящих отраслях, самые высокие показатели зарегистрированы в сферах производства электроники и оптики.
В то же время PMI в непроизводственном секторе, показатель деловой активности в секторе услуг, вырос на 1,2 пункта до 55,6. Рост показателя наблюдается уже 14 месяцев подряд. -0-