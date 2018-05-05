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Выгодно! Destiny 2 для РС можно купить за 750 рублей — вместе с другими играми
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Выгодно! Destiny 2 для РС можно купить за 750 рублей — вместе с другими играми 

Игромания.ру 23 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Магазин Humble раскрыл часть июньской подборки своей ежемесячной подписки — её возглавила Destiny 2, которую Activision на днях назвала самым успешным РС-релизом в истории издательства.
Humble предлагает всего за 12 долларов (750 рублей) получить моментальный доступ к полной версии многопользовательского шутера на РС, а в начале июня подписчикам сервиса достанется дополнительный набор проектов, общая стоимость которых превышает 100 долларов.
Стать обладателем этой подборки можно до 20:00 по московскому времени 1 июня — тогда же станут известны остальные проекты набора.
В состав апрельской подборки вошли девять игр: Deus Ex: Mankind Divided, Mafia III, God Eater 2: Rage Burst, Outlast 2, Lara Croft GO, Subterrain, AER Memories of Old, Laser League и Lyric Sonata. Общая стоимость — 217 долларов.
В мае подписчики также получили девять проектов: Dead Rising 4, Kerbal Space Program, Ruiner, Running with Rifles, Moon Hunters, Crazy Machines 3, Jalopy, NBA Playgrounds и Knight Club. Общая стоимость — 145 долларов.
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