Выгодно! Destiny 2 для РС можно купить за 750 рублей — вместе с другими играми

Магазин Humble раскрыл часть июньской подборки своей ежемесячной подписки — её возглавила Destiny 2, которую Activision на днях назвала самым успешным РС-релизом в истории издательства.

Humble предлагает всего за 12 долларов (750 рублей) получить моментальный доступ к полной версии многопользовательского шутера на РС, а в начале июня подписчикам сервиса достанется дополнительный набор проектов, общая стоимость которых превышает 100 долларов.

Стать обладателем этой подборки можно до 20:00 по московскому времени 1 июня — тогда же станут известны остальные проекты набора.

В состав апрельской подборки вошли девять игр: Deus Ex: Mankind Divided, Mafia III, God Eater 2: Rage Burst, Outlast 2, Lara Croft GO, Subterrain, AER Memories of Old, Laser League и Lyric Sonata. Общая стоимость — 217 долларов.

В мае подписчики также получили девять проектов: Dead Rising 4, Kerbal Space Program, Ruiner, Running with Rifles, Moon Hunters, Crazy Machines 3, Jalopy, NBA Playgrounds и Knight Club. Общая стоимость — 145 долларов.