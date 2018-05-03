Алексис Оганян: цена эфириума вырастет до $15 тыс. в этом году 

Сооснователь новостного сервиса Reddit Алексис Оганян прогнозирует увеличение цены эфириума до $15 тыс. к концу 2018 года. При этом уровень капитализации криптовалютного рынка составит триллионы долларов, а его лидером вместо биткоина станет эфир. Алексис Оганян, сегодня полностью посвящающий себя работе в основанном им в 2012 году венчурном фонде Initialized Capital, сделал свое заявление во время интервью для издания Fortune. Предприниматель отметил, что он верит в то, что эфириум имеет больший долгосрочный потенциал, чем какая-либо другая существующая криптовалюта. По словам господина Оганяна, цена биткоина (BTC) к концу года может подняться до $20 тыс., в то же время курс эфириума (ETH) может достигнуть $15 тыс. «Хорошо, сейчас люди могут упрекнуть меня, если я не прав», — сказал он. Согласно прогнозам сооснователя Reddit, капитализация эфириума должна вырасти до $1,5 трлн с сегодняшнего уровня в $67 млрд всего за семь месяцев в то время как биткоин лишь вернется к своему рекорду декабря прошлого года, когда его рыночная капитализация оценивалась в $340 млрд Напомним, на днях Виталик Бутерин анонсировал большие изменения блокчейна эфириума.
текст: Антон Кузнецов, фото: Fortune, Cacke HR