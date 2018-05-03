Ещё
Алексис Оганян: цена эфириума вырастет до $15 тыс. в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алексис Оганян: цена эфириума вырастет до $15 тыс. в этом году 

BitCryptoNews 38 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Сооснователь новостного сервиса Reddit Алексис Оганян прогнозирует увеличение цены эфириума до $15 тыс. к концу 2018 года. При этом уровень капитализации криптовалютного рынка составит триллионы долларов, а его лидером вместо биткоина станет эфир. Алексис Оганян, сегодня полностью посвящающий себя работе в основанном им в 2012 году венчурном фонде Initialized Capital, сделал свое заявление во время интервью для издания Fortune. Предприниматель отметил, что он верит в то, что эфириум имеет больший долгосрочный потенциал, чем какая-либо другая существующая криптовалюта. По словам господина Оганяна, цена биткоина (BTC) к концу года может подняться до $20 тыс., в то же время курс эфириума (ETH) может достигнуть $15 тыс. «Хорошо, сейчас люди могут упрекнуть меня, если я не прав», — сказал он. Согласно прогнозам сооснователя Reddit, капитализация эфириума должна вырасти до $1,5 трлн с сегодняшнего уровня в $67 млрд всего за семь месяцев в то время как биткоин лишь вернется к своему рекорду декабря прошлого года, когда его рыночная капитализация оценивалась в $340 млрд Напомним, на днях Виталик Бутерин анонсировал большие изменения блокчейна эфириума.
текст: Антон Кузнецов, фото: Fortune, Cacke HR
BitCryptoNews: последние новости
Южная Корея дает зеленый свет рынку ICO Известный владелец коротких позиций заявил, что скорее поставит на падение курса эфира, чем биткоина В Goldman Sachs подтвердили планы создания криптовалютной торговой площадки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии310
В России могут ввести новый налог113
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе380
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ72
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Видео
00:46
Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение