В крепости Керчь пройдет «День сирени»

В пятницу, 4 мая на территории Керченской крепости впервые пройдет акция «День сирени». Об этом сообщил НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В рамках акции жители и гости города смогут насладиться цветением сирени, узнать интересные факты о крепости, побывать на фототочке, а также сфотографировать посмотреть на строительство Крымского моста.

По словам Бороздина, для всех желающих экскурсия будет бесплатной. При этом акция отмечена как автопешеходная, поэтому наличие автомобиля приветствуется.