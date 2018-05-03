Ещё
В крепости Керчь пройдет «День сирени»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В крепости Керчь пройдет «День сирени» 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В пятницу, 4 мая на территории Керченской крепости впервые пройдет акция «День сирени». Об этом сообщил НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
В рамках акции жители и гости города смогут насладиться цветением сирени, узнать интересные факты о крепости, побывать на фототочке, а также сфотографировать посмотреть на строительство Крымского моста.
По словам Бороздина, для всех желающих экскурсия будет бесплатной. При этом акция отмечена как автопешеходная, поэтому наличие автомобиля приветствуется.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Госпогранслужба Украины недовольна досмотром судов в Керченском проливе Экономист: Неолиберальный Кудрин не поможет России договориться с Западом Экс-министр экономики напомнил Жириновскому, кому принадлежат золотые запасы России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии310
В России могут ввести новый налог113
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе380
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ72
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Видео
00:46
Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение