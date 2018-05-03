Воспитанники коррекционной школы-интерната в районе Аэропорт приняли участие в акции «Открытка ветерану»

Дети, обучающиеся в коррекционной школе-интернате для слабовидящих в Большом Коптевском, приняли участие в благотворительной акции «Открытка ветерану». Открытки изготовили учащиеся младших классов на бесплатных занятиях. Об этом сообщили в администрации центра досуга и спорта «Орбита», специалисты которого выступили устроителями акции.

— Изготовленные на мастер-классах открытки мы будем вручать на районных праздниках, приуроченных ко Дню Победы, 7 и 8 мая, — добавил представитель «Орбиты».

Напомним, коррекционная школа-интернат района Аэропорт расположена по адресу Большой Коптевский проезд, д. 5. (мю)