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Воспитанники коррекционной школы-интерната в районе Аэропорт приняли участие в акции «Открытка ветерану»
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Воспитанники коррекционной школы-интерната в районе Аэропорт приняли участие в акции «Открытка ветерану» 

Управа района Аэропорт города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Дети, обучающиеся в коррекционной школе-интернате для слабовидящих в Большом Коптевском, приняли участие в благотворительной акции «Открытка ветерану». Открытки изготовили учащиеся младших классов на бесплатных занятиях. Об этом сообщили в администрации центра досуга и спорта «Орбита», специалисты которого выступили устроителями акции.
— Изготовленные на мастер-классах открытки мы будем вручать на районных праздниках, приуроченных ко Дню Победы, 7 и 8 мая, — добавил представитель «Орбиты».
Напомним, коррекционная школа-интернат района Аэропорт расположена по адресу Большой Коптевский проезд, д. 5. (мю)
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