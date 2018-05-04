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Пенсионеры района Новогиреево осваивают компьютер и интернет
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Пенсионеры района Новогиреево осваивают компьютер и интернет 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
К программе «Московское долголетие» подключаются образовательные учреждения Новогиреева. В школе № 1798 «Феникс» организованы курсы по изучению основ компьютерной грамотности для пенсионеров.
Обучение на курсах происходит в группах, не превышающих пятнадцать человек. Три таких группы уже сели за школьные парты и занимаются с большим интересом и удовольствием. Преподают основы компьютерной грамотности для людей старшего поколения учителя информатики и технологии Ирина Германовна Корочкова и Каринэ Карапетовна Варданян. Курс рассчитан на пятьдесят два часа — двадцать шесть недель по два часа в неделю. Кроме основ обращения с компьютером и основными программами для создания документов и общения, пенсионеров учат получать через интернет госуслуги.
«Новые пока ещё для нас компьютерные технологии мы осваиваем с большим интересом, — говорит одна из учениц курсов. — Ведь в современном мире без компьютера, как без рук. После окончания курсов я надеюсь стать активным пользователем Интернет-пространства».
Адрес школы № 1798: Зелёный проспект, дом 59.
Записаться на компьютерные курсы можно по телефону: 8 (495) 301‑35-49.
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