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Правительство утвердило кандидатов в совет директоров ОЗК
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Правительство утвердило кандидатов в совет директоров ОЗК 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство утвердило список кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
В список вошли первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов — действующий в настоящее время председатель совета директоров ОЗК, управляющий директор по взаимодействию с органами власти «Московская биржи ММВБ-РТС» Владимир Гусаков и президент «Гильдии финансовых менеджеров» Александр Плешаков, которые также являются действующими членами совета.
Кандидатами в совет директоров также стали генеральный директор ОЗК Михаил Кийко и начальник управления машиностроения, транспорта, материалов аналитического департамента ВТБ Капитал Елена Саханова.
Совет директоров ОЗК состоит из 7 человек. В настоящее время в него также входят генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде, директор по инвестициям группы «Сумма» Алексей Чураков, председатель совета директоров «Группы Каскол» Стефан Фраппа.
Объединенная зерновая компания (ОЗК) была создана в 2009 году, она является госагентом по проведению интервенций на зерновом рынке. 50% минус одна акция ОЗК принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, остальное принадлежит государству.
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