Правительство утвердило кандидатов в совет директоров ОЗК

Правительство утвердило список кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В список вошли первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов — действующий в настоящее время председатель совета директоров ОЗК, управляющий директор по взаимодействию с органами власти «Московская биржи ММВБ-РТС» Владимир Гусаков и президент «Гильдии финансовых менеджеров» Александр Плешаков , которые также являются действующими членами совета.

Кандидатами в совет директоров также стали генеральный директор ОЗК Михаил Кийко и начальник управления машиностроения, транспорта, материалов аналитического департамента ВТБ Капитал Елена Саханова.

Совет директоров ОЗК состоит из 7 человек. В настоящее время в него также входят генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде, директор по инвестициям группы «Сумма» Алексей Чураков , председатель совета директоров «Группы Каскол» Стефан Фраппа

Объединенная зерновая компания (ОЗК) была создана в 2009 году, она является госагентом по проведению интервенций на зерновом рынке. 50% минус одна акция ОЗК принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, остальное принадлежит государству.