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Волонтерский отряд «Импульс» организовал в Хорошевке акцию «Голубь Победы»
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Волонтерский отряд «Импульс» организовал в Хорошевке акцию «Голубь Победы» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В преддверии празднования Дня Победы волонтерский отряд «Импульс» школы № 1288 организовал акцию «Голубь Победы»
— Мы не просто так выбрали символом нашей акции голубя. Благодаря нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, благодаря их Великому Подвигу, мы с вами можем наслаждаться мирным небом над головой. Очень хочется, чтобы глядя на этот простой и чистый символ, мы не забывали о Великой Победе и были благодарны нашим героям за мир! — отметил представитель администрации школы. — Каждый участник важен для нас. Мы просим всех присоединиться к нам.
Участникам акции будет выслан шаблон голубей. Готовых голубей будут вручать людям на улицах городов и сёл. На сегодняшний день активисты нашли отклик от учителей из школ Красноярска, Челябинска, Подольска, Твери и Москвы. (то)
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