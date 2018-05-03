Волонтерский отряд «Импульс» организовал в Хорошевке акцию «Голубь Победы»

В преддверии празднования Дня Победы волонтерский отряд «Импульс» школы № 1288 организовал акцию «Голубь Победы»

— Мы не просто так выбрали символом нашей акции голубя. Благодаря нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, благодаря их Великому Подвигу, мы с вами можем наслаждаться мирным небом над головой. Очень хочется, чтобы глядя на этот простой и чистый символ, мы не забывали о Великой Победе и были благодарны нашим героям за мир! — отметил представитель администрации школы. — Каждый участник важен для нас. Мы просим всех присоединиться к нам.