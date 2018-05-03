Банк «Акцепт» внес изменения в тарифы по дебетовым картам

Банк «Акцепт» снизил доходность по дебетовым картам. Начисление процентов предусмотрено при подключении пакета дополнительных сервисов «Тройная выгода» к рублевым картам. Услуга подключается автоматически при выпуске карт Visa Gold , Visa Platinum и «Мир премиальная». По «платиновой» карте на остаток от 30 тыс. до 150 тыс. рублей предусмотрено начисление 4% годовых, свыше 150 тыс. рублей — 6% годовых (прежде — от 5% до 7% годовых).

По остальным картам на сумму свыше 30 тыс. рублей возможен доход в размере 3% годовых, 4% годовых — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей и 5% годовых — от 100 тыс. рублей (а не как ранее от 4% до 6% годовых).

Продуктовый виджет

Плата за пакет услуг по карте «Мир Классическая» и Visa Instant Issue/Visa Classic взимается в размере 59 рублей в месяц. По данным картам начисляются 2% годовых на остаток от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 3% годовых — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, свыше 50 тыс. рублей — 4% годовых (ранее от 3% до 5% годовых).