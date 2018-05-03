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Банк «Акцепт» внес изменения в тарифы по дебетовым картам
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Банк «Акцепт» внес изменения в тарифы по дебетовым картам 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Акцепт» снизил доходность по дебетовым картам. Начисление процентов предусмотрено при подключении пакета дополнительных сервисов «Тройная выгода» к рублевым картам. Услуга подключается автоматически при выпуске карт Visa Gold, Visa Platinum и «Мир премиальная». По «платиновой» карте на остаток от 30 тыс. до 150 тыс. рублей предусмотрено начисление 4% годовых, свыше 150 тыс. рублей — 6% годовых (прежде — от 5% до 7% годовых).
По остальным картам на сумму свыше 30 тыс. рублей возможен доход в размере 3% годовых, 4% годовых — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей и 5% годовых — от 100 тыс. рублей (а не как ранее от 4% до 6% годовых).
Продуктовый виджет
Плата за пакет услуг по карте «Мир Классическая» и Visa Instant Issue/Visa Classic взимается в размере 59 рублей в месяц. По данным картам начисляются 2% годовых на остаток от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 3% годовых — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, свыше 50 тыс. рублей — 4% годовых (ранее от 3% до 5% годовых).
«Кроме начисления процентов на остаток, в пакет услуг входит бонусная программа, а также бесплатное СМС-информирование», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
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