Эксперт: грузоперевозки по Крымскому мосту позволят сдержать рост цен на крымские вина

Леонид Попович. КРАСНОДАР , 3 мая. / ТАСС /. Открытие движения для грузовиков по мосту через Керченский пролив позволит снизить издержки при перевозке вина из Крыма и оборудования для виноделов и виноградарей на полуостров. Эти факторы смогут сдержать рост цен на крымские вина, сообщил ТАСС в четверг президента Союза виноградарей и виноделов России

"Безусловно, с вводом в строй моста логистика облегчится, удешевится, потому что на пароме это очень дорого получается. Мост позволит снять ряд вопросов: как по доставке готовой продукции на материк, так и по доставке комплектующих, которые закупаются вне Крыма. Это будет своеобразной компенсацией: условно говоря, должно было [какое-то вино] подорожать на 10%, а подорожает на 5% или 7%. Логистические вещи должны что-то смягчить и не позволить цене вырасти слишком сильно", — сказал Попович.

Он пояснил, что, даже несмотря на снижение логистических издержек, цены на крымское вино в этом году продолжат понемногу расти. На них влияют курс доллара и евро, акцизы и другое.

"Предполагаю, что цены в этом году будут меняться вслед за ставкой рефинансирования — ставки по кредитам достаточно высокие, выше 10%. Кроме того, произошедший скачок доллара и евро скажется на комплектующих [для оборудования для виноградарства и виноделия]. Ничего радикального, но рост на 5-10% по итогам года гарантирован, это ежегодный рост по разным причинам", — считает Попович.

Он добавил, что дополнительные затраты предприятия несут и из-за переоснащения: большинство из них требует обновления оборудования. Возникают сложности с получением кредитных ресурсов. Кроме того, к 2020 году им нужно будет соответствовать российским требованиям к виноделию и виноградарству — пока они работают на особых условиях, так как регион недавно присоединился к РФ, и предприятия были заточены под другие требования.

Стройка века

Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла , затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.