Ослабление рубля не повлияло на цены в России

Инфляция в России в апреле составила 2,4% в годовом выражении, такие данные приводит Росстат . Таким образом, рост цен сохранился на уровне марта 2018 года — инфляция не ускорилась, несмотря на новые санкции США и последовавшее за ним ослабление рубля.

Цены на продтовары выросли на 1,1% по сравнению с апрелем прошлого года, на непродовольственные — на 1%. Услуги за год подорожали на 4%. При этом базовая инфляция, как и месяцем ранее, составила 1,9%. В сравнении с мартом 2018 года цены выросли на 0,4% (аналогичный результат был и месяц назад).