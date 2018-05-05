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Ослабление рубля не повлияло на цены в России
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Ослабление рубля не повлияло на цены в России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России в апреле составила 2,4% в годовом выражении, такие данные приводит Росстат. Таким образом, рост цен сохранился на уровне марта 2018 года — инфляция не ускорилась, несмотря на новые санкции США и последовавшее за ним ослабление рубля.
Цены на продтовары выросли на 1,1% по сравнению с апрелем прошлого года, на непродовольственные — на 1%. Услуги за год подорожали на 4%. При этом базовая инфляция, как и месяцем ранее, составила 1,9%. В сравнении с мартом 2018 года цены выросли на 0,4% (аналогичный результат был и месяц назад).
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