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Полмиллиона жителей Кубани станут участниками акции «Бессмертный полк»
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Полмиллиона жителей Кубани станут участниками акции «Бессмертный полк» 

АиФ-Кубань 35 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
К праздничной дате 9 мая свыше 2 тысяч концертов, лекций, спартакиад, выставок пройдут во всех муниципалитетах края
Полмиллиона жителей Кубани станут участниками акции «Бессмертный полк».
«Подготовка ко Дню Великой Победы всегда занимает особое место в жизни региона. Нынешний год не станет исключением. Всего запланировано более 2 тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах. Это праздничные концерты, музыкально-патриотические программы, познавательные лекции, спартакиады и эстафеты, выставки и многое другое», — сообщила в ходе пресс-конференции, посвященной празднованию 9 мая, директор департамента внутренней политики администрации края Галина Москалева.
В рамках празднования Дня Победы на Кубани 9 Мая в шестой раз пройдет общенародная патриотическая акция «Бессмертный полк». Ожидается, что в ней примут участие более 500 тысяч человек в 355 населенных пунктах края.
В Краснодаре акция стартует в 13.00. «Бессмертный полк» пройдет по улице Красной — от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев, где завершится возложением венков и цветов к Вечному огню.
Для всех активистов и участников создан всероссийский электронный портал и краевой сайт. Каждый желающий может разместить информацию о ветеранах, опубликовать его фото из семейного альбома на всероссийском сайте Движения polkrf.ru.
Для удобства жителей края действует региональный сайт polk23.ru, на котором публикуются актуальные новости, а также вся необходимая информация о месте и времени проведения акции в городах и районах Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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