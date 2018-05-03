Полмиллиона жителей Кубани станут участниками акции «Бессмертный полк»

К праздничной дате 9 мая свыше 2 тысяч концертов, лекций, спартакиад, выставок пройдут во всех муниципалитетах края

Полмиллиона жителей Кубани станут участниками акции «Бессмертный полк».

«Подготовка ко Дню Великой Победы всегда занимает особое место в жизни региона. Нынешний год не станет исключением. Всего запланировано более 2 тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах. Это праздничные концерты, музыкально-патриотические программы, познавательные лекции, спартакиады и эстафеты, выставки и многое другое», — сообщила в ходе пресс-конференции, посвященной празднованию 9 мая, директор департамента внутренней политики администрации края Галина Москалева

В рамках празднования Дня Победы на Кубани 9 Мая в шестой раз пройдет общенародная патриотическая акция «Бессмертный полк». Ожидается, что в ней примут участие более 500 тысяч человек в 355 населенных пунктах края.

Краснодаре акция стартует в 13.00. «Бессмертный полк» пройдет по улице Красной — от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев, где завершится возложением венков и цветов к Вечному огню.

Для всех активистов и участников создан всероссийский электронный портал и краевой сайт. Каждый желающий может разместить информацию о ветеранах, опубликовать его фото из семейного альбома на всероссийском сайте Движения polkrf.ru.