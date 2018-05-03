Средний чек на спортивные товары в «Яндекс. Кассе» в апреле вырос на 65% — до 6,97 тыс. рублей

Средний чек покупателей спортивных товаров на «Яндекс. Кассе» в апреле составил 6970 рублей, увеличившись в апреле на 65%, сообщает сервис.

Компания сообщает, что средний чек в начале дачного сезона в категории товаров «для дома и сада» составил 5030 рублей.

В исследовании «Яндекс. Кассы» указано, что самый большой средний чек по категории «товары для дома и сада» зафиксирован на Дальнем Востоке, он составляет 7 тыс. рублей. Самый маленький средний чек зафиксирован в южных регионах — 3760 рублей.