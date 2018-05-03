Акция «Свеча памяти» состоится в Покровском-Стрешневе

В Московском государственном образовательном комплексе ( МГОК ), расположенном в районе Покровское-Стрешнево, состоится традиционная акция «Свеча памяти». Об этом сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МГОК Елена Голубкова.

— Приглашаем всех желающих присоединиться к памятной акции, которая состоится в понедельник, 7 мая, с 20.00 до 21.00 на территории МГОК. Приходите с друзьями и близкими, — сказала Елена Голубкова. — В ходе акции будут сказаны слова благодарности в адрес воинов-победителей. Минутой молчания мы почтим память погибших в Великую Отечественную войну солдат.

Акция «Свеча памяти» состоится по адресу: проезд Стратонавтов, дом 15.