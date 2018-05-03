12 мая 2018 года на Георгиевском шоссе планируется перекрытие движения автотранспорта

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева от 01.07.2013 года № 252-РГ «О проведении ежегодных акций „Восстановим леса вместе“ на территории Московской области» 12 мая 2018 года в 11:00 пройдет акция по посадке леса «Лес Победы» в районе д. Жилино Солнечногорского муниципального района.

В Акции планирует принять участие около 7500 человек. Участники Акции будут прибывать к месту проведения на личном автотранспорте (около 200 единиц), а также будет осуществляться подвоз участников автобусами (120 единиц подвижного состава большого класса).

Перекрытие для движения автотранспорта на Георгиевском шоссе 12 мая 2018 года планируется с 08:00 до 17:00 для организации парковки автобусов и личного автотранспорта участников акции.