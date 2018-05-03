Акция «На работу на велосипеде» 2018 

В пятницу, 18 мая в Москве и других городах России пройдёт акция «На работу на велосипеде». Москвичам предложат на один день сменить привычные виды городского или личного транспорта на велосипеды.
Тысячи участников получат подарки на «энергетических точках» и смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками от партнёров акции, а также принять участие в конкурсах.
Совершите поездку на велосипеде, примите участие в конкурсах, воспользуйтесь специальными предложениями от партнеров акции и обменяйте утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства.
Основная цель акции «На работу на велосипеде» — показать, что вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.
Сотрудники МЧС России поддержат москвичей и гостей столицы и примут участие в акции «На работу на велосипеде» 18 мая 2018 года.