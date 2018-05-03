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Первый Дортрансбанк уменьшил ставки по вкладам
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Первый Дортрансбанк уменьшил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Первый Дортрансбанк (Киров) понизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта.
Максимальная доходность составляет сейчас 6,6% — по депозиту «Удачный». Этот вклад привлекается в сумме от 5 тыс. рублей на год. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Депозиты «Популярный» (от 5 тыс. рублей на полтора года), «Универсальный» (от 5 тыс. рублей на два года), «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на год) и «Привлекательный» (от 3 тыс. рублей на год) открываются под 6,3% годовых.
«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) размещается теперь под 6,4%, а «Перспективный» (от 1 тыс. рублей на полгода) — под 6,2% годовых.
Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.
Депозиты пополняемые.
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