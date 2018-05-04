Пример Маска: как обругать аналитиков и обвалить акции компании на $2 млрд

Илон Маск нагрубил аналитикам и тем самым обвалил акции Tesla В моменте потери капитализации приближались к 2 млрд долларов.

Инцидент произошел во время традиционного конференц-кола после публикации отчетности. Илон Маск осадил двух аналитиков, задавших вопросы о бронировании Model 3 и потребностях Tesla в капитале, и заявил, что не станет тратить время на их «идиотские занудные вопросы».

К слову, в опубликованной квартальной отчетности зафиксирован рекордный убыток в размере почти 710 млн долларов, при этом компания так и не смогла достичь своих же целей по производству седана Model 3. Что происходит с производителем электрокаров?

Илон Маск давно закрепился в статусе главного новатора современности и гения пиара. Но, похоже, что-то пошло не так, и последняя эксцентричная выходка дорого обошлась владельцам акций. По итогу дня — потери 5,5%.

С расчетом на отчетность и по ряду технических показателей неделю назад акции покупал биржевой обозреватель Business FM Григорий Бегларян. Теперь он считает, что Илон Маск подвел инвесторов и спекулянтов.

Григорий Бегларян биржевой аналитик Business FM «Входил по 274 с расчетом, что цена будет расти и был уровень 310, пробой которого означал бы что стоимость акций Tesla выросла бы как минимум до отметки в 350 или 390 и с финальной целью в этой фазе — 440. Отчетность вышла, ставка была сделана правильно, акции взлетели еще на 5%, потом встали. Это было нормально, потому что акции росли три дня перед отчетностью. Я не стал фиксировать прибыль, хотя это было уже почти 30 долларов, объем был достаточно большой, казалось бы, можно брать, пить шампанское, чуть-чуть, но в итоге решил изменить своей стратегии „когда дают — бери, бьют — беги“. В этот раз решил не брать, а взять еще больше. Но потом смотрю — акции падают, Илон Маск, по сути, нахамил аналитикам. Естественно, аналитикам хамить нельзя, они спрашивают о скучных вещах, но нужных. Конечно, Маск оставил тяжелый осадок. Но нельзя сказать, что для акций Tesla все кончено».

По сути, Tesla — предприятие-стартап, которое много лет идет к прибыльной бизнес-модели. Его капитализация близка к традиционным и гораздо более крупным автопроизводителям, как General Motors Co. и Ford Motor Co. Зачастую инвесторы, которые держат бумаги Tesla, поясняют: самое главное, чтобы компания наращивала объемы доходов. В конце концов, и Amazon много лет был убыточным, а теперь это одна из самых дорогих компаний в мире.

Илон Маск создает индустрию, на захват рынка идут большие инвестиции. В целом происходит то, к чему он готовил своих инвесторов, уверен генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Тимур Турлов генеральный директор ИК «Фридом Финанс» «У него есть его стратегия, в рамках которой он меняет рынок. Не думаю, что сейчас люди, которые любили Маска раньше, верили в его перспективу, от него как-то радикально отвернутся: он не совершал какой-то грубой ошибки. Его резкое поведение относительно аналитиков, на мой взгляд, скорее, следствие его статуса сейчас и того, что ему кажется, что действительно задают ему какие-то не очень уместные вопросы: он же видит эту картинку всю целиком. Я не думаю, что рынок его за это будет очень серьезно наказывать».