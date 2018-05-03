Белгородсоцбанк снизил ставки по вкладам в рублях

Белгородсоцбанк уменьшил ставки по рублевым депозитам на 0,25—0,5 процентного пункта. Доходность вклада «Стандарт» (от 100 тыс. рублей на 540 и 730 дней) составит 7—7,25% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Срочный депозит» (от 10 тыс. рублей) оформляется под 6—6,5%, а «Срочный пенсионный депозит» (от 5 тыс. рублей) — под 6—6,75% годовых. Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.

Продуктовый виджет

«Люкс Плюс» (от 1 млн рублей на шесть месяцев, один год и один день и на три года) привлекается под 67% годовых.

Для этих трех вкладов предусмотрены дополнительные взносы. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или капитализируются.