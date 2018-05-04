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Банк «Раунд» понизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Раунд» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 24 минуты назад
Банк «Раунд» снизил ставки по рублевым вкладам.
Доходность «Классического» составит 5,9—7,3% (ранее — 6,1—7,55%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Доходный» открывается под 5—6,8% (прежде — под 5—7,05%), а «Накопительный»— под 5,35—7,05% годовых (вместо 5,55—7,4%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Продуктовый виджет
Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1101 дня.
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