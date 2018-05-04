Банк «Раунд» понизил ставки по вкладам в рублях

Доходность «Классического» составит 5,9—7,3% (ранее — 6,1—7,55%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Доходный» открывается под 5—6,8% (прежде — под 5—7,05%), а «Накопительный»— под 5,35—7,05% годовых (вместо 5,55—7,4%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1101 дня.