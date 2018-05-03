Доля внутренних туристических поездок на майские праздники достигла 72%

Доля туристических поездок по России на майские праздники составила 72%, что является рекордным значением за последние 8 лет, сообщает Ростуризм со ссылкой на данные интернет-сервис Biletix.

«По данным российского интернет-сервиса для путешественников Biletix, на майские праздники доля авиабилетов, проданных по внутрироссийским направлениям, составляет рекордные 72%. Такого высокого уровня переориентации туристов на внутренние направления в период майских праздников аналитики Biletix не регистрировали ни разу за все время сбора аналитической информации с 2011 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что спрос на перелеты по внутрироссийским направлениям взаимосвязан со средней стоимостью авиабилетов: по сравнению с 2011 годом стоимость авиаперелета туда-обратно в период майских праздников снизилась почти в два раза — с 12 470 руб. до 6 282 руб.