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Доля внутренних туристических поездок на майские праздники достигла 72%
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Доля внутренних туристических поездок на майские праздники достигла 72% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: TourDom
Доля туристических поездок по России на майские праздники составила 72%, что является рекордным значением за последние 8 лет, сообщает Ростуризм со ссылкой на данные интернет-сервис Biletix.
«По данным российского интернет-сервиса для путешественников Biletix, на майские праздники доля авиабилетов, проданных по внутрироссийским направлениям, составляет рекордные 72%. Такого высокого уровня переориентации туристов на внутренние направления в период майских праздников аналитики Biletix не регистрировали ни разу за все время сбора аналитической информации с 2011 года», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что спрос на перелеты по внутрироссийским направлениям взаимосвязан со средней стоимостью авиабилетов: по сравнению с 2011 годом стоимость авиаперелета туда-обратно в период майских праздников снизилась почти в два раза — с 12 470 руб. до 6 282 руб.
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