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Биржи АТР выросли
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Биржи АТР выросли 

Прайм 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в "зеленой зоне", инвесторы сосредоточили свое внимание на двухдневных торговых переговорах США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64% — до 3100,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,01%, до 1792,89 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,34% — до 30313,37 пункта, корейский KOSPI — на 0,73%, до 2487,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся к закрытию на 0,8% и составил 6098,3 пункта.
Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
В четверг начинаются двухдневные переговоры между США и Китаем по вопросам торговли. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.
Некоторое давление на биржи региона оказывали индексы США, которые по итогам закрытия среды опустились на 0,4-0,7%. Вечером в среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила ставку на текущем уровне в 1,5-1,75%. ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%.
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