В США продана единственная статуя обнаженного Трампа

Скульптуру приобрел американский ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс. Как ожидается, он перевезет ее в свой музей в Лас-Вегасе ( штат Невада ), посвященный паранормальным явлениям. Речь идет об одной из нескольких статуй, которые были установлены в 2016 году в ряде городов США американской неправительственной организацией Indecline, объединяющей работников творческой сферы. Данная скульптура является единственной уцелевшей статуей Трампа из тех, что были установлены Indecline. Остальные были уничтожены, конфискованы или повреждены вандалами. В Julien's Auctions рассчитывали продать лот за 20-30 тысяч долларов.

Бэганс считает статую предметом искусства и полагает, что она может в будущем вырасти в цене. Ведущий подчеркнул, что далек от политики, а на скульптуру обратил внимание потому, что она привлекла большой интерес со стороны американской общественности.

Скульптуры были установлены еще до победы Трампа на выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года, в людных местах в ряде американских городов, включая Нью-Йорк , Лос-Анджелес, Сан-Франциско (штат Калифорния), Кливленд (штат Огайо), Сиэтл (штат Вашингтон). В Indecline тогда уточнили, что акция была проведена в знак протеста против участия в президентских выборах Трампа, которого представители организации назвали «самой серьезной угрозой миру».