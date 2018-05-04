Статую обнаженного Трампа продали за 28 тысяч долларов

Обладателем лота стал американский ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс. Он планирует перевезти скульптуру в свой музей в Лас-Вегасе, посвященный паранормальным явлениям. По словам ведущего, статуя является предметом искусства, которая в будущем может вырасти в цене. При этом Бэганс отметил, что далек от политики.

Данная скульптура является единственной уцелевшей статуей миллиардера из тех, что были установлены неправительственной организацией Indecline в 2016 году. НПО, объединяющая работников творческой сферы, таким образом выразила протест протеста против участия Трампа в президентских выборах. Остальные статуи были уничтожены, конфискованы или повреждены вандалами.