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Статую обнаженного Трампа продали за 28 тысяч долларов
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Статую обнаженного Трампа продали за 28 тысяч долларов 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
На аукционе в Лос-Анджелесе за 28 тысяч долларов продана статуя обнаженного президента США Дональда Трампа в полный рост. Торги организовал аукционный дом Julien's Auctions, передает ТАСС.
Обладателем лота стал американский ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс. Он планирует перевезти скульптуру в свой музей в Лас-Вегасе, посвященный паранормальным явлениям. По словам ведущего, статуя является предметом искусства, которая в будущем может вырасти в цене. При этом Бэганс отметил, что далек от политики.
Данная скульптура является единственной уцелевшей статуей миллиардера из тех, что были установлены неправительственной организацией Indecline в 2016 году. НПО, объединяющая работников творческой сферы, таким образом выразила протест протеста против участия Трампа в президентских выборах. Остальные статуи были уничтожены, конфискованы или повреждены вандалами.
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