Годовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 2,4%

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». Годовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 2,4% с 2,35% в марте, 2,2% в феврале и 2,2% январе 2018 г., сообщил Росстат в пятницу. ЦБ РФ ожидает по итогам 2018 г. рост цен не выше 4%.

В апреле в 6 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе — 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%, сообщается в сводке Росстата.

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года — 101,4% и 101,6% соответственно).

В апреле наблюдался значительный рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, свёкла подорожала на 19,5%, капуста белокочанная и морковь — на 13,3% и 13,1% соответственно, картофель, помидоры и яблоки — на 4,3-7,1%. В то же время огурцы подешевели на 13,5%, чеснок, овощи замороженные и апельсины — на 0,2-2,3%.

Среди прочих продовольственных товаров увеличение цен на 0,5-1,1% отмечалось на свинину, кальмары мороженые, филе рыбное, рыбу живую и охлажденную, сырки творожные, глазированные шоколадом, йогурт, консервы для детского питания (мясные, овощные и фруктово-ягодные), соки фруктовые и кетчуп.

Снижение цен зарегистрировано почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий. Так, крупа гречневая стала дешевле на 3,1%, горох и фасоль — на 1,0%. При этом цены на пшено возросли на 1,9%.

Кроме того, на 0,4-0,6% снизились цены на мясо птицы, рыбу мороженую неразделанную, сельди, муку и пиво зарубежных торговых марок, на 0,2% — на печень говяжью, консервы мясные, икру лососевых рыб отечественную, молоко питьевое, творог нежирный, сыры, мёд пчелиный натуральный и перец черный.

В апреле среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на отдельные виды строительных материалов. Так, плиты древесностружечные стали дороже на 1,5%, еврошифер — на 1,4%, цемент тарированный — на 0,8%. Одновременно цены на ламинат снизились на 0,2%.

Заметное повышение цен зафиксировано на топливо моторное, в том числе газовое моторное и дизельное топливо подорожали на 1,2%, бензин автомобильный — на 1,0%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на линекс и поливитамины без минералов отечественные возросли на 1,7%, нитроглицерин — на 1,4%. Вместе с тем валидол и сульфацетамид стали дешевле на 0,7%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,5%.

В преддверии летнего сезона на 0,8-0,9% выросли цены на мужские и женские ветровки, кроссовки для взрослых с верхом из натуральной кожи, туфли детские летние (сандалеты).

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,8-1,0% подорожали легковые автомобили иностранной марки новые, мотоциклы без коляски, скутеры, коньки роликовые, электропылесосы, печи микроволновые, фотоаппараты.

Одновременно на 0,3-0,4% снизились цены на миксеры, блендеры, лампы энергосберегающие, смартфоны, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, меха и меховые изделия, отдельные виды осенне-зимней одежды и обуви для детей и взрослых.