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Банк «Раунд» изменил тарифы по картам
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Банк «Раунд» изменил тарифы по картам 

Банки.ру 45 минут назад
Так, изменения по банковским картам «МегаФона» коснулись условий выдачи наличных. Теперь снять наличные в устройствах банков можно без комиссии при снятии до 3 тыс. рублей, с комиссией в 2,5% — от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, 3,5% — при сумме свыше 10 тыс. и до 100 тыс. рублей, 4% — свыше 100 тыс. рублей (ранее — 2,5% при сумме до 100 тыс. рублей, 3% — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, 3,5% — свыше 250 тыс.).
Остальные условия остались прежними.
За оформление карты «МегаФон Стандарт» и «Мегафон NFC» плата не взимается при условии пользования тарифными планами «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+», «Включайся! Премиум», «Включайся! Открывай», «Включайся! Пиши», «Все включено XS», «Все включено S», «Все включено M», «Все включено L», «Все включено XL», «Все включено VIP»; в остальных случаях плата составляет 99 рублей (по карте «МегаФон Стандарт») или 149 рублей (по карте «МегаФон NFC»).
Карту «МегаФон Золото» можно бесплатно оформить при использовании тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+», «Включайся! Премиум», «Все включено M», «Все включено L», «Все включено XL, „Все включено VIP“; плата составляет 99 рублей для тарифных планов „Включайся! Открывай“, „Включайся! Пиши“, „Все включено XS“, „Все включено S“, в остальных случаях — 249 рублей.
Продуктовый виджет
Банк также изменил доходность по картам Mastercard Gold и Mastercard Platinum.
Теперь в рамках тарифного плана „Столица“ на карту Mastercard Gold будет начисляться 4% годовых (прежде — 6% годовых), а на карту Mastercard Platinum — 5% годовых (вместо 7%). Проценты начисляются при наличии ежедневного положительного остатка на счете в сумме не менее 3 тыс. рублей.
Комиссия за годовое обслуживание карты Mastercard Gold не взимается при совершении покупок за предыдущий расчетный период на сумму не менее 5 тыс. рублей или наличии ежедневного положительного остатка на счете от 30 тыс. рублей, в иных случаях составит 199 рублей в месяц. Плата за годовое обслуживание карты Mastercard Platinum не взимается при условии совершения покупок на сумму не менее 7 тыс. рублей или при наличии ежедневного положительного остатка на счете от 50 тыс. рублей, в иных случаях составит 299 рублей в месяц.
»Услуга СМС-информирования по картам предоставляется бесплатно. По картам «МегаФона» клиенту представляется кешбэк в размере до 20% от суммы покупок, совершенных у партнеров оператора», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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