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В Финляндии дешевеют новостройки
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В Финляндии дешевеют новостройки 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным Статистического ведомства Финляндии, за первые три месяца апартаменты в новых многоквартирных домах потеряли в цене 0,7%. При этом в столичном регионе спад составил 0,2%, а в остальных частях Суоми — 0,9%, пишет Helsinki Times. Главный экономист Ипотечного общества Финляндии (HYPO) Юлиана Бразерус, тем не менее, предостерегла от того, чтобы делать далеко идущие выводы на основании этой статистики. По ее словам, более значимым индикатором рынка являются цены на вторичное жилье, которые в столичном регионе выросли за год на 2,1%. В первом квартале 2018 года средняя стоимость нового жилья в Хельсинки составила €4690 за кв.м, а в остальных частях страны — €3270 за кв.м. Эксперты прогнозируют, что стоимость недвижимости в Суоми дальше будет умеренно расти.
В нашей базе — более 3000 предложений по продаже жилья в Финляндии.
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