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Второй этап ремонта набережной Красноярска обойдется в 160 млн рублей
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Второй этап ремонта набережной Красноярска обойдется в 160 млн рублей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Администрация города провела торги на право проведения второго этапа ремонта левобережной набережной Красноярска. Сумма контракта составила 158 млн рублей. Подрядчиком выступит ООО «ПК ДСУ». К 15 августа оно будет обязано выполнить «городское благоустройство набережной от здания №1а по ул. Дубровинского до Железнодорожного моста» и от здания Красноярского музейного центра на пр. Мира, 1 до Качи. Кроме того, будет облагорожен сквер вокруг музейного центра и установлены новые сети уличного освещения. По условиям контракта гарантия на работы составляет 5 лет. Этот пункт в договоре принципиальный, поскольку часть работ во время первого этапа ремонта была выполнена с браком, хотя и стоила 153 млн рублей.
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