Энергомашбанк ввел вклад «Победа»

Депозит оформляется в рублях на 181 и 367 дней. Доходность при открытии в офисесоставит 6 и 6,7%, через интернет-банк— 6,3 и 6,7% годовых соответственно.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы от 1 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.