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Энергомашбанк ввел вклад «Победа»
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Россияне побили рекорд бегства в США
Россияне побили рекорд бегства в США

Энергомашбанк ввел вклад «Победа» 

Банки.ру 1 час назад
Депозит оформляется в рублях на 181 и 367 дней. Доходность при открытии в офисесоставит 6 и 6,7%, через интернет-банк— 6,3 и 6,7% годовых соответственно.
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы от 1 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
«Частичное снятие денежных средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения проценты за весь срок хранения выплачиваются по ставке, установленной для вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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