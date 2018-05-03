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Коллекцию редких авто нашли в старом амбаре
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Коллекцию редких авто нашли в старом амбаре 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В сарае насчитывается более дюжины машин, которые были собраны в период с 1929 года по 1988 год. Самая старая среди них — легкий фургон Chevrolet, собранный в конце 1920-х годов, а самая «молодая» — Chrysler Daytona, выпущенная в конце 1980-х.
Владелец этой коллекции готов расстаться с 13 автомобилями за 150 тыс. канадских долларов (116 745 долларов США), сказано в объявлении. Впрочем, как отмечают эксперты, некоторые из лотов поодиночке стоят даже дороже.
Например, в амбаре имеется Cadillac Convertible 1946 года выпуска, который оценивается в 127 тыс. долларов. Там же стоит Lincoln Continental Convertible 1951 года стоимостью около 74 тыс. долларов. Судя по тому, что с автомобиля снята решетка радиатора, его как раз готовили к покраске, однако до нее дело так и не дошло. Также хорошо сохранился Ford Falcon Futura Convertible, выпущенный в 1965 году. Еще один интересный лот — Lincoln Continental 1947 года с крыльями и фарами от Rolls-Royce.
Среди прочих находок — седан Auburn 8 (1934 г), пикап Studebaker (1946 г.), четырехдверка Meteor Rideau (1956 г.), пикап Mercury (1963 г.), Buick Riviera Convertible (1983 г.), а также Chevrolet Camaro z28 (1984 г.).
Продавец отмечает, что в амбаре есть и другие автомобили, однако они не продаются.
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