Коллекцию редких авто нашли в старом амбаре

В сарае насчитывается более дюжины машин, которые были собраны в период с 1929 года по 1988 год. Самая старая среди них — легкий фургон Chevrolet, собранный в конце 1920-х годов, а самая «молодая» — Chrysler Daytona, выпущенная в конце 1980-х.

Владелец этой коллекции готов расстаться с 13 автомобилями за 150 тыс. канадских долларов (116 745 долларов США), сказано в объявлении. Впрочем, как отмечают эксперты, некоторые из лотов поодиночке стоят даже дороже.

Например, в амбаре имеется Cadillac Convertible 1946 года выпуска, который оценивается в 127 тыс. долларов. Там же стоит Lincoln Continental Convertible 1951 года стоимостью около 74 тыс. долларов. Судя по тому, что с автомобиля снята решетка радиатора, его как раз готовили к покраске, однако до нее дело так и не дошло. Также хорошо сохранился Ford Falcon Futura Convertible, выпущенный в 1965 году. Еще один интересный лот — Lincoln Continental 1947 года с крыльями и фарами от Rolls-Royce.

Среди прочих находок — седан Auburn 8 (1934 г), пикап Studebaker (1946 г.), четырехдверка Meteor Rideau (1956 г.), пикап Mercury (1963 г.), Buick Riviera Convertible (1983 г.), а также Chevrolet Camaro z28 (1984 г.).

Продавец отмечает, что в амбаре есть и другие автомобили, однако они не продаются.