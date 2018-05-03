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Премьер-министр Татарстана Песошин заработал в 2017 году 6 млн рублей
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Премьер-министр Татарстана Песошин заработал в 2017 году 6 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Доход премьер-министра Татарстана Алексея Песошина в 2017 году составил 6 млн руб. Его супруга в прошлом году заработала 647,7 тыс., сообщает Inkazan со ссылкой на декларацию чиновника.
В 2016 году доход премьер-министра Татарстана составил 4,3 млн руб., его супруги — 1,2 млн руб.
Недвижимых объектов у Песошина в собственности нет, среди транспортных средств — лодка «Стингрей» и лодочный мотор «Тохатсу». В пользовании — квартира площадью 108,3 кв. м.
В собственности у супруги Песошина находятся два земельных участка (1941,2 кв. м. и 1505,39 кв. м. соответственно), жилой дом (580,6 кв. м.) и квартира (108,3 кв. м.).
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