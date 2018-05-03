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Возвращение Кудрина станет хорошей новостью для рубля и российских акций, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»
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Возвращение Кудрина станет хорошей новостью для рубля и российских акций, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Как сообщает Financial Times, Владимир Путин думает над тем, как восстановить отношения с Западом, поскольку затянувшиеся международные противоречия мешают восстановлению экономики России. Для выполнения этой задачи, полагает издание, в преддверии инаугурации Путин может назначить на высокий пост Алексея Кудрина. При этом уточняется, что Кудрин заберет экономические полномочия у Медведева, который, как ожидается, снова возглавит правительство. FT, ссылаясь на федерального российского чиновника, сообщает, что экс-министр финансов Алексей Кудрин, скорее всего, получит должность в администрации российского президента. Звучать она будет примерно так: представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества.
В принципе, исключать ничего нельзя. В отличие от большинства своих избирателей Владимир Путин был всегда сторонником либеральной рыночной экономики. Аналогичную попытку с Анатолием Чубайсом предпринял Борис Ельцин перед дефолтом 1998 года. Тогда, правда, это ситуацию не спасло. Дырявый бюджет не вызывал особого доверия у западных инвесторов.
Однако, с нашей точки зрения, возвращение Кудрина очень маловероятно. При этом в основе конфликта России с Западом фундаментальная геополитика, а не локальный конфликт интересов. И президент России это не может не понимать. Однако, если FT правы, то возвращение Кудрина станет хорошей новостью для курса рубля и акций российских компаний. Глобальные инвесторы любят либеральных экономистов по всему миру.
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